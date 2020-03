Полезные советы: как не трогать лицо руками

По разным данным, люди трогают лицо в среднем от 16 до 23 раз в час. В большинстве случаев это происходит неосознанно.

Понять причину, отчего мы трогаем лицо руками, советует психолог Центра когнитивной терапии, автор телеграм-канала Пост тревога Татьяна Павлова. Ее рекомендации, как избавится от вредной привычки, в четверг, 11 марта приводит Meduza.





Прежде всего, по мнению эксперта, следует понять, что же заставляет прикасаться к лицу руками.





“Например, я задумалась над своим поведением в этой области, и мне на ум пришло три момента: я трогаю лицо, когда шмыгаю носом, когда сижу за компом и опираюсь на руку подбородком и когда сильно концентрируюсь на разговоре с другим человеком”, - пишет Павлова.





По ее мнению, у такого поступка есть всего несколько причин: люди трогают лицо, когда обманывают, когда отвлекают от важного дела либо, когда лицо действительно чешется.









Психолог также дает несколько советов, как перестать трогать лицо. Среди прочего, она советует увлажнять кожу.





“Люди с сухой, чувствительной кожей чаще прикасаются к лицу. Вывод - попытайтесь подобрать хорошее увлажняющее средство”.





Также Павлова рекомендует убрать волосы со лба и перестать носить линзы, если они вызывают раздражение. А также она советует купить небольшую игрушку и вертеть ее в руках во время разговоров.





Для любителей гаджетов, психолог советует обратить внимание на сайт Do Not Touch Your Face, который следит за вами через камеру и вслух просит остановиться, если ваши руки тянутся к лицу.





Советы в условиях пандемии дает и BuzzFeed. Эксперты, на которых ссылается издание, предлагают наклеить на руки яркие ленты или надеть перчатки, а также обмотать вокруг шеи объемный шарф, который рука по пути к лицу наверняка заденет и даст понять мозгу, что происходит что-то необычное.