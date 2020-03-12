+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

13 марта ожидается сильный ветер — синоптики объявили оранжевый уровень

13 марта в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром во многих районах страны, а днем местами — кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер прогнозируется западный, сильный порывистый. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду, ночью и утром по северу области — 21-24 метров в секунду, в отдельных районах Витебской области — до 25 метров в секунду.

Ночью будет от 1 градуса мороза до 5 тепла, днем ожидается +5... +11.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru