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Минздрав: В больницах Беларуси находится уже 21 гражданин с коронавирусом

На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.

Минздрав: В больницах Беларуси находится уже 21 гражданин с коронавирусом
Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.

11 марта было известно о 12 зарегистрированных случаях коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Один из зараженных пациентов на днях приходил в минский медицинский центр «ЛОДЭ». Медики проверяют пациентов и медперсонал, которые с ним контактировали.
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