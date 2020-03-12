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Лекарства для пациентов дневного стационара могут стать бесплатными

Одно из значимых новшеств законопроекта Республики Беларусь «О здравоохранении» — возможность получить бесплатную бюджетную помощь в условиях отделений дневного пребывания, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

— Теперь все пациенты, которые будут проходить лечение в условиях отделения дневного пребывания, будут получать и лекарственные препараты, и изделия медицинского назначения, и биомедицинские клеточные технологии за счет средств республиканского или местных бюджетов, — пояснила Валентина Курсевич. — В частности, особую значимость будет иметь лечение трудоспособных граждан, которые имеют ту серьезную патологию, которая вносит весомый вклад в заболеваемость и смертность населения. Это пациенты с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией, с цереброваскулярными болезнями, хронической обструктивной болезнью легких. Лечение позволит подобрать для них необходимые препараты и дозы. В итоге это позволит уменьшить временную нетрудоспособность и снизить число госпитализаций в стационар, пишет Mlyn.by

По словам Валентины Курсевич, произойдет перераспределение выделенных средств со стационарной помощи на амбулаторно-поликлинический этап.


Напомним, ранее пациенты сами оплачивали свое лечение в дневном стационаре.

Поправки рассмотрят на весенней сессии парламента. Если они будут приняты, то депутаты представят их ко второму чтению на осеннюю сессию. Нововведения могут вступить в силу уже в 2021 году.
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