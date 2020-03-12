В Москве умер пожилой мужчина. Вероятно, от коронавируса





Как передает Baza, 10 марта 75-летний Александр почувствовал себя плохо и вызвал домой врача. Доктор осмотрел больного и поставил довольно стандартный диагноз — ОРВИ. А 11 марта мужчине резко стало плохо, и его госпитализировали в Медицинский центр в Коммунарке для проверки на коронавирус. Позже ночью он скончался.





Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония. Однако дело в том, что в середине февраля он посещал город Тревизо на севере Италии и прилетел во Внуково 18 февраля, когда о серьёзном очаге коронавируса на Апеннинах ещё не было известно.





Поэтому Александр не проходил никаких проверок, а просто поехал домой на общественном транспорте.









Анализы у мужчины взять не успели, поэтому позже его биоматериал планируют доставить в новосибирский центр «Вектор», чтобы узнать, был ли он заражён.