В течение месяца в городе будут проходить тренировки механизированной колонны, задействованной в параде в День победы. Так, боевые гусечные машины поедут по маршруту ул.Основателей - автодорога Н-9067, а колесные – по ул.Основателей - ул.Скорины - МКАД - аэродром Липки.





Вся техника поедет на аэродром Липки, где пройдет репетиция, 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. В эти дни движение транспорта по трассам следования техники ограничат с 4:50.





Возвращаться колонна будет 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения запланировано с 19.50. Время проезда всей колонны займет около часа.





На этом время движение транспорта будет изменено или приостановлено.



