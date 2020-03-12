В рамках санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе по выявлению контактов "первого и второго уровня" граждан, у которых взяты тесты на COVID-19, один из классов минской гимназии №20 переведен на индивидуальное обучение. Пока на один день - пятницу, сообщает пресс-служба Минздрава







