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И снова коронавирус! Один класс минской гимназии отправлен на домашнее обучение

В ходе эпидрасследования на один день - на пятницу, на индивидуальное обучение переведён один класс 20 гимназии столицы.

В рамках санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе по выявлению контактов "первого и второго уровня" граждан, у которых взяты тесты на COVID-19, один из классов минской гимназии №20 переведен на индивидуальное обучение. Пока на один день - пятницу, сообщает пресс-служба Минздрава
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