Зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом





Министерством зарегистрирован первый случай заражения на территории Малайзии человека, не бывшего за границей и не общавшегося с известными министерству лицами, у которых обнаружено заражение, говорится в сообщении.





Это значит, что инфекция начала распространяться в обществе вне возможностей гарантированного контроля за ее распространением, что соответствует третьей фазе распространения заболевания, пишет газета.





Пациент, не знающий, от кого он мог заразиться коронавирусом, был выявлен во время массового анализа шестисот образцов биомассы пациентов, у которых наличествуют симптомы воспаления легких и гриппа, сообщает издание со ссылкой на генерального директора эпидемиологического департамента минздрава Малайзии Нур Хишшама Абдуллу.





"В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат", - сказал Нур Хишшам Абдулла, добавив, что в настоящее время идет расследование, целью которого является установить первоисточник спорадического заражения.









По данным министерства здравоохранения Малайзии, с начала вспышки коронавируса COVID-19 в стране зарегистрированы 149 случаев заражения. 26 из 149 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.





Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.