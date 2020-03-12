Это не фантастика: обнаружена планета, где идут железные дожди

Планета WASP-76b была открыта в 2013 году. Она находится в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб. По размерам и массе этот мир близок к Юпитеру.





При этом WASP-76b находится в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. "Год" на ней длится всего 1,8 земных суток. Поэтому она получает от своего светила в тысячи раз больше тепла, чем наша планета от Солнца.





Кроме того, из-за близости к звезде экзопланета всё время повернута к светилу одной стороной (как Луна к Земле). Неудивительно, что вечно дневная сторона раскалена до 2400 градусов Цельсия. При такой температуре даже железо превращается в пар, состоящий из одноатомных молекул.





На ночной стороне планеты мог бы царить холод. Но свирепые ветры дуют на неё с дневной стороны. Они разогревают это царство вечной тьмы до 1500 градусов Цельсия. Кроме того, эти ветры приносят и пары железа, которые таким образом буквально переходят на тёмную сторону (Дарт Вейдер бы оценил).





Условия на ночной стороне трудно назвать прохладными, но для железа такая температура соответствует температуре плавления. А значит, пары металла, принесённые ветром на тёмную сторону планеты, должны конденсироваться и выпадать в виде "дождя".









"Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождик там железный", — говорит первый автор статьи Давид Эренрайх (David Ehrenreich) из Женевского университета.





Эта картина подтверждается наблюдениями, выполненными на самом большом в мире телескопе VLT. Астрономы использовали приёмник ESPRESSO, о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали. Изначально он создавался для поиска землеподобных планет методом лучевых скоростей, но специалисты быстро поняли, что его возможности куда разнообразнее.





Поясним, что WASP-76b всё время повёрнута одним и тем же полушарием к своему солнцу, но не к земному наблюдателю. Когда экзопланета проходит между своей звездой и телескопом, астрономы обозревают её ночную сторону. Когда же небесное тело едва выходит из-за диска светила или готовится за ним скрыться, можно наблюдать границу ночной и дневной стороны.









Исследователи обратили внимание на любопытную деталь. Когда в поле зрения телескопа попадает сначала дневная сторона, а потом ночная, на границе между ними спектрограф фиксирует сильные линии газообразного железа.





А вот когда наблюдается сначала ночное полушарие, на границе дня и ночи паров железа не наблюдается. По мысли авторов, это происходит из-за того, что на тёмной стороне планеты газообразное железо быстро выпадает в виде дождя, как и должно быть при такой температуре.





"Теперь мы получили совершенно новый метод отслеживания климатических условий на крайне необычных экзопланетах", — заключает Эренрайх.