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Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий

Министерство здравоохранения Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий


Конкретнее Минздрав пока не пояснял: какие мероприятия и при каких условиях могут быть ограничены или и вовсе отменены.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси в конце февраля. На данный момент зафиксировано 12 случаев заболевания, 3 пациента выздоровели. 

В Минздраве заявляют, что контролируют ситуацию. МВедомство работает на профилактику, чтобы не пришлось гасить вспышку, поясняют там. 

Больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных: чтобы при поступлении хоть одного заболевшего не нужно было срочно эвакуировать весь корпус.
"Белорусский партизан"
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