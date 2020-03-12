Казахстан ограничит количество рейсов "Белавиа" из-за коронавируса
Казахстан не вводил ограничений на пребывание в республике граждан ЕАЭС, однако принято решение по сокращению рейсов по компании "Белавиа", сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.
"Идет ограничение рейсов, но это не касается граждан ЕАЭС. Сегодня было принято решение по сокращению рейсов по компании "Белавиа". У нас в неделю 10 рейсов было: по маршруту Нур-Султан - Минск было 6 рейсов - мы сокращаем до одного, Минск-Алматы с 4 до 1 сокращаем", - сказал Камалиев на пресс-конференции в четверг.
"У нас свыше 160 рейсов - Москва, Санкт-Петербург и другие города. (...) Практически все областные центры имеют у нас связи с РФ, поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет, эти рейсы пока выполняются", - добавил он, пишет interfax.by
09:58 12/03/2020
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