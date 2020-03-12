"Идет ограничение рейсов, но это не касается граждан ЕАЭС. Сегодня было принято решение по сокращению рейсов по компании "Белавиа". У нас в неделю 10 рейсов было: по маршруту Нур-Султан - Минск было 6 рейсов - мы сокращаем до одного, Минск-Алматы с 4 до 1 сокращаем", - сказал Камалиев на пресс-конференции в четверг.



