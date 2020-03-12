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Профилактика от РПЦ: Синод рекомендовал причастникам перейти на одноразовые стаканчики

Синод Русской православной церкви призвал строго соблюдать меры профилактики коронавируса.


"Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки", - говорится в заявлении Синода, заседание которого прошло в среду в Москве.

Таким образом, если до сих пор после принятия святого причастия в РПЦ так называемую "запивку" (смесь воды с вином) верующим давали из одной или нескольких чаш, то теперь на фоне распространения коронавируса рекомендовано перейти на индивидуальную посуду. При этом, как пояснили "Интерфаксу" в патриархии, само причастие будет по-прежнему производиться из одной ложечки.

В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть применены дополнительные профилактические меры, отмечено в заявлении.

"Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", - сказано в документе.
interfax.by
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