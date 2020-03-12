



Как пишет Sputnik, теплая погода вернется в Беларуси на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.





В стране сохраняется теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-10°С выше климатической нормы. Ближайшие дни будут ветреными, а выходные холодными, однако потом тепло вернется.





"12 марта (в четверг) погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе, в дневные часы скажется влияние активного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода", – передают синоптики.









Дожди в этот день прогнозируют на большей части территории страны, МЧС напоминает о ветре порывами до 22 метров в секунду. Ночью будет 0...+5°С, а днем потеплеет до +7...+13°С.





В пятницу, 13 марта, ночью на погоду продолжит влиять атмосферный фронт, отходящий на восток, а днем с Балтийского моря ожидается поступление неустойчивой и более прохладной воздушной массы. Снова будет облачно, днем местами по стране пройдут кратковременные дождь и мокрый снег, сохранится ветер. Ночью температура будет в пределах -1...+5°С, днем воздух прогреется до +4...+11°С.

Прогноз погоды в Беларуси на выходные

К концу недели в стране ощутимо похолодает.





"14 марта (в субботу) республика окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с северо-запада Европы, вслед за которой начнет поступать холодная воздушная масса. Похолодает, временами будет идти снег, мокрый снег", – предупредили в Белгидромете.

На отдельных участках дорог образуется гололедица, ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток составит всего -2...+4°С (по юго-востоку будет максимум до +6°С).

Еще холоднее будет в воскресенье, 15 марта: существенных осадков днем не будет, однако похолодает ночью и ранним утром до -2...-7°С (и даже до -9°С при прояснениях). Днем температура поднимется максимум до -1...+5°С (и до +7°С по юго-западу).

В начале недели потеплеет

Весенняя погода вернется в Беларусь уже на следующей неделе. В ночь на понедельник, 16 марта, в стране подморозит до 0...-7°С (и даже до -10°С при прояснениях) и ожидаются осадки, так что прогнозируется и гололедица. Днем потеплеет до +4...+10°С (а на юго-западе даже до +12°С).





Во вторник погода станет выравниваться, температурный фон несколько стабилизируется: ночью будет -4...+2°С, днем – максимум до 0...+7°С. Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут лишь местами по стране.









Согласно долгосрочным прогнозам на Gismeteo.by, вторая половина марта будет довольно теплой, в Минске часто станет показываться солнце, а дневная температура воздуха будет держаться в пределах +5...+8°С, и к 23 марта достигнет даже +11°С. Зато в самом конце месяца резко похолодает: 27 марта днем в Минске будет пасмурно и не теплее +1°С. Впрочем, долгосрочные прогнозы нередко оказываются ошибочными.



