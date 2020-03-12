Сегодня, 12 марта, Прокопьев день: в этот день ходит нечистая сила
12 марта православные верующие чтят день памяти святого Прокопия, которого в народе называли Перезимним, поскольку люди считали, что с этого дня начинается приход весны. Важно соблюдать приметы на этот день, так как они предупреждают об опасности и рассказывают о том, чего категорически нельзя делать в этот праздник.
Наши предки были уверены, что в этот день зима окончательно уходит и уступает дорогу весне.
В местах, где еще лежит снег, он начинает быстро таять, поэтому все дороги пребывают в плохом состоянии.
Согласно приметам на 12 марта, любые путешествия в этот день несут опасность. В этот день не стоит отправляться в дорогу, особенно если речь идет о дальних поездках. Даже ходить по дорогам запрещается.
Люди верили, что по дорогам в этот день ходит нечистая сила. В связи с этим в этот темный праздник возрастает риск аварий и несчастных случаев на трассах.
Любые путешествия, которые запланированы на день Прокопия, лучше отложить на другое время. В этот день по возможности нужно постараться не покидать дом без серьезного повода.
А вот двери своего дома следует держать открытыми. Путники, которые выйдут на улицы, могут нуждаться в помощи, поэтому их обязательно нужно впустить в свое жилище.
Что нельзя делать 12 марта:
ни в коем случае нельзя поминать черта;
запрещено ругаться, выяснять отношения и сквернословить;
не стоит покидать свой дом;
запрещено отказывать в помощи нуждающимся;
нельзя смотреть в окно после заката.
09:13 12/03/2020
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