Сегодня, 12 марта, Прокопьев день: в этот день ходит нечистая сила

Наши предки были уверены, что в этот день зима окончательно уходит и уступает дорогу весне.





В местах, где еще лежит снег, он начинает быстро таять, поэтому все дороги пребывают в плохом состоянии.





Согласно приметам на 12 марта, любые путешествия в этот день несут опасность. В этот день не стоит отправляться в дорогу, особенно если речь идет о дальних поездках. Даже ходить по дорогам запрещается.









Люди верили, что по дорогам в этот день ходит нечистая сила. В связи с этим в этот темный праздник возрастает риск аварий и несчастных случаев на трассах.





Любые путешествия, которые запланированы на день Прокопия, лучше отложить на другое время. В этот день по возможности нужно постараться не покидать дом без серьезного повода.





А вот двери своего дома следует держать открытыми. Путники, которые выйдут на улицы, могут нуждаться в помощи, поэтому их обязательно нужно впустить в свое жилище.





Что нельзя делать 12 марта:





ни в коем случае нельзя поминать черта;

запрещено ругаться, выяснять отношения и сквернословить;

не стоит покидать свой дом;

запрещено отказывать в помощи нуждающимся;

нельзя смотреть в окно после заката.