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В Минске пройдёт конференция, посвящённая 85-летию со дня рождения митрополита Филарета

Редко кто при жизни удостаивается такого.



20 марта в Минской духовной академии состоится конференция, приуроченная к празднованию 85-летия со дня рождения митрополита Филарета (Вахромеева), Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Работу форума предварит торжественное открытие обновлённого экспозиционного зала, посвящённого митрополиту Филарету и действующего при церковно-историческом музее Белорусской Православной Церкви в Минской духовной академии.

Согласно офииальной информации, программа конференции включает выступления следующих докладчиков:

- Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Тема доклада: "Служение митрополита Филарета во главе Белорусской Православной Церкви"

- Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Тема доклада: "Митрополит Филарет как педагог, наставник и духовный отец"

- Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии. Тема доклада: "Митрополит Филарет как инициатор и организатор возрождения духовного образования в Белорусской Православной Церкви"

- Архимандрит Никодим (Генералов). Тема доклада: "Проблематика состояния и развития православного богословия на рубеже XX–XXI веков в трудах митрополита Филарета (Вахромеева), Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси"

- Протоиерей Владимир Башкиров, профессор. Тема доклада: "Проповедник и учитель нравственности: духовная жизнь в проповедях Высокопреосвященнейшего Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси"

- Священник Святослав Рогальский, председатель МОО "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла". Тема доклада: "Пример служения Церкви: митрополит Филарет глазами иподиакона".

Завершится мероприятие концертом хоровых коллективов духовных учебных заведений Белорусской Православной Церкви.

Место проведения: Минская духовная академия, актовый зал (Минск, ул. Зыбицкая, 27). Вход свободный.
"Белорусский партизан"
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