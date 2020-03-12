







20 марта в Минской духовной академии состоится конференция, приуроченная к празднованию 85-летия со дня рождения митрополита Филарета (Вахромеева), Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.





Работу форума предварит торжественное открытие обновлённого экспозиционного зала, посвящённого митрополиту Филарету и действующего при церковно-историческом музее Белорусской Православной Церкви в Минской духовной академии.





Согласно офииальной информации, программа конференции включает выступления следующих докладчиков:





- Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Тема доклада: "Служение митрополита Филарета во главе Белорусской Православной Церкви"





- Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Тема доклада: "Митрополит Филарет как педагог, наставник и духовный отец"





- Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии. Тема доклада: "Митрополит Филарет как инициатор и организатор возрождения духовного образования в Белорусской Православной Церкви"





- Архимандрит Никодим (Генералов). Тема доклада: "Проблематика состояния и развития православного богословия на рубеже XX–XXI веков в трудах митрополита Филарета (Вахромеева), Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси"





- Протоиерей Владимир Башкиров, профессор. Тема доклада: "Проповедник и учитель нравственности: духовная жизнь в проповедях Высокопреосвященнейшего Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси"





- Священник Святослав Рогальский, председатель МОО "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла". Тема доклада: "Пример служения Церкви: митрополит Филарет глазами иподиакона".





Завершится мероприятие концертом хоровых коллективов духовных учебных заведений Белорусской Православной Церкви.





Место проведения: Минская духовная академия, актовый зал (Минск, ул. Зыбицкая, 27). Вход свободный.