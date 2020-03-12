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Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом артист написал в своем Twitter.





Артист рассказал, что они оказались в Австралии, когда почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами. Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат.





Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.





На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.





11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.



