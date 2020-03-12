+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом

Об этом артист написал в своем Twitter.

Фото: Mario Anzuoni / REUTERS

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом артист написал в своем Twitter.

Артист рассказал, что они оказались в Австралии, когда почувствовали недомогание с характерными для COVID-2019 симптомами. Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат.

Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru