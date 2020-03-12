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МВД раскрыло крупное мошенничество в автолизинге

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили троих мужчин, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере автолизинга, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Действиями 41-летнего россиянина и двоих 35-летних белорусов причинен ущерб трем лизинговым организациям на сумму свыше Br260 тыс", - говорится в сообщении Чемодановой, пишет interfax.by

По данным МВД, в своей схеме подозреваемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. "Им фигуранты представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката иномарок, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей", – рассказали в ГУБОПиК МВД.


В последующем лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом, подозреваемые завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями.

Оперативники задокументировали более десяти эпизодов незаконной деятельности, которые были совершены в прошлом году. "За несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи таких дорогостоящих автомобилей, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee. Сейчас иномарки разыскиваются. Также продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности участников группы", - сообщили в МВД.

Действиям фигурантов следователями дана правовая оценка – по факту мошенничества в особо крупном размере УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело.
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