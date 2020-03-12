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Леденцы из земляных червей сделали в Латвии

В Латвии ученые разработали леденцы из земляных червей. Создатели уверяют, что продукт недорогой и полезный.



Как сообщает Mir24.tv, исследователь из Сельскохозяйственного университета Илга Гедровица давно ищет способ сделать современную пищу более питательной, но при этом дешевой и экологически чистой.

Она считает, что черви – идеальная добавка к качественному рациону. Разводить их легко, они неприхотливы, обитают везде, кроме Антарктиды, и способны к быстрой регенерации.

«Земляные черви богаты протеином. Одна свежая особь эквивалентна по питательности такому же объему более привычного нам мяса. В сушеных червяках протеина в три раза больше, чем в плоти животных», – отметила исследовательница.
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