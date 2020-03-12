Родственники заключенных просят упростить передачу лекарств в колонии и тюрьмы
Как сообщает "Витебская Весна", на электронной площадке "Удобный город" появилась петиция, авторы которой просят начальника Департамента исполнения наказаний МВД РБ Олега Маткина позволить передачу лекарств из предложенного списка в любое время – вплоть до полного исчезновения опасности распространения короновирусной инфекции в Республике Беларусь.
«Учитывая, что до сих пор не изобретены эффективные лекарства от короновируса, а лечение проводится как при ОРВИ, просим упростить процедуру передачи лекарственных средств в места лишения свободы», – говорится в петиции.
В списке лекарств, который родственники и близкие заключенных предлагают утвердить для передачи в места лишения свободы – противовирусные, жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные средства, лекарства от кашля, насморка, отита и витаминные комплексы.
Просят также, чтобы на период опасности лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, было разрешено иметь эти лекарства при себе.
Электронное обращение будет направлено в Департамент исполнения наказания и Министерство здравоохранения РБ. За несколько дней петицию подписало более 120 человек. Электронное обращение можно подписать в течение недели.
КСТАТИ
По информации СМИ, в Иране из-за распространение короновируса из заключения временно освободили 70 тысяч заключенных.
07:32 12/03/2020
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