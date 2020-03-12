«Учитывая, что до сих пор не изобретены эффективные лекарства от короновируса, а лечение проводится как при ОРВИ, просим упростить процедуру передачи лекарственных средств в места лишения свободы», – говорится в петиции.





В списке лекарств, который родственники и близкие заключенных предлагают утвердить для передачи в места лишения свободы – противовирусные, жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные средства, лекарства от кашля, насморка, отита и витаминные комплексы.





Просят также, чтобы на период опасности лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, было разрешено иметь эти лекарства при себе.





Электронное обращение будет направлено в Департамент исполнения наказания и Министерство здравоохранения РБ. За несколько дней петицию подписало более 120 человек. Электронное обращение можно подписать в течение недели.





КСТАТИ





По информации СМИ, в Иране из-за распространение короновируса из заключения временно освободили 70 тысяч заключенных.



