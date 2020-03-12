











Суперкомпьютер дал исследователям критически важное в ситуации с эпидемией время. Расчёты, на которые у обычных компьютеров ушли бы месяцы, Summit выполнил с «беспрецедентной», по словам IBM, скоростью всего за пару дней.





Устройство смоделировало и проанализировало более 8 тысяч соединений и отобрало 77, которые потенциально способны обезвредить белок, отвечающий за связывание вируса с клетками организма. Дальнейшие испытания этих компонентов продолжат исследователи.





Summit находится в Ок-Риджской национальной лаборатории в США. Его вычислительная мощность равняется 122,3 петафлопс, а максимальная потенциальная достигает 200 петафлопс. Суперкомпьютер состоит из 4,608 серверных узлов IBM Power Systems AC922, каждый из которых оснащён двумя процессорами IBM POWER9 и шестью графическими процессорами Nvidia Tensorcore V100.





В лаборатории Ок-Риджа подчёркивают, что Summit не нашёл лекарство от коронавируса. Однако специалисты надеются, что сделанные им расчёты станут подспорьем для будущих исследований и экспериментов, которые проверят эффективность выявленных химических соединений в борьбе с COVID-19.



