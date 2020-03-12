+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мощнейший суперкомпьютер в мире бросили на поиски лекарства от коронавируса

IBM Summit, признанный самым высокопроизводительным компьютером в мире, задействовали в поиске химических соединений, которые помогут побороть коронавирус, пишет ZDNet.




Суперкомпьютер дал исследователям критически важное в ситуации с эпидемией время. Расчёты, на которые у обычных компьютеров ушли бы месяцы, Summit выполнил с «беспрецедентной», по словам IBM, скоростью всего за пару дней.

Устройство смоделировало и проанализировало более 8 тысяч соединений и отобрало 77, которые потенциально способны обезвредить белок, отвечающий за связывание вируса с клетками организма. Дальнейшие испытания этих компонентов продолжат исследователи.

Summit находится в Ок-Риджской национальной лаборатории в США. Его вычислительная мощность равняется 122,3 петафлопс, а максимальная потенциальная достигает 200 петафлопс. Суперкомпьютер состоит из 4,608 серверных узлов IBM Power Systems AC922, каждый из которых оснащён двумя процессорами IBM POWER9 и шестью графическими процессорами Nvidia Tensorcore V100.

В лаборатории Ок-Риджа подчёркивают, что Summit не нашёл лекарство от коронавируса. Однако специалисты надеются, что сделанные им расчёты станут подспорьем для будущих исследований и экспериментов, которые проверят эффективность выявленных химических соединений в борьбе с COVID-19.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru