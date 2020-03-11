В пятницу в Беларусь дойдут первые отголоски активной холодной фронтальной системы, которая приведет за собой воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру воздуха. Такая информация размещена на сайте Всемирной метеорологической организации. В пятницу, 13 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью около 2 градусов выше ноля, а днем в среднем +7 тепла. В субботу, циклон подойдет ближе: в ночное время возможны заморозки: средняя температура около 0, а днем - +1 на термометрах.





Как и предупреждали в Белгидромете, несмотря на то, что март в 2020 году ожидается на 1-3 градуса теплее климатической нормы, но только в первой половине месяца, вторая его часть будет холоднее, то есть ближе к обычным для первого весеннего месяца значениям.