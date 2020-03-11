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Общая база невыездных Беларуси и России заработает с 1 апреля

Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Сейчас в нее вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд.

Ранее сообщалось, что составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, закончится к 1 марта. Но из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого уже включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал TUT.BY, что информация о тех гражданах, с которых сняли временный запрет на выезд из страны, будет исключаться из базы в течение суток из общей базы между странами. Проверить, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь, можно онлайн - на сайте МВД в личном кабинете.
 
Ранее в МВД поясняли, что некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской границы. 
 
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