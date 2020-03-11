Общая база невыездных Беларуси и России заработает с 1 апреля

Ранее сообщалось, что составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, закончится к 1 марта. Но из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого уже включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.



