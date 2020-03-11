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Белорусы требуют срочно усилить меры по нераспространению коронавируса в стране

Обращение будет отправлено в Минздрав.

Вот что предлагают подписанты:

  •  Ввести обязательное тестирование на коронавирус всех, кто прилетает из таких стран Европы как Германия, Испания, Швейцария, Франция, Дания, Норвегия, Австрия и, разумеется, Италия,возможно из всех стран ЕС.
  • 14-дневный карантин всем приезжающим из ЕС
  •  Запрет массовых мероприятий более 1000 человек
  •  Закрыть все школы и университеты
  •  Ввести спецмеры в торговых центрах, ограничить их работу
  •  Включить оповещение в транспорте о мерах по нераспространению вируса
  •  Дезинфекция транспорта и торговых центров
  •  Масочный режим всем работникам торговли и сервиса
  • Рекомендации всех компаниям - перевод на удаленную работу

— Промедление может привести к заражению населения, а также огромным финансовым потерям. Италия уже поплатилась за медлительность, — заключают авторы.
Источник: blizko.by
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