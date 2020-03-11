



Ввести обязательное тестирование на коронавирус всех, кто прилетает из таких стран Европы как Германия, Испания, Швейцария, Франция, Дания, Норвегия, Австрия и, разумеется, Италия,возможно из всех стран ЕС.

14-дневный карантин всем приезжающим из ЕС

Запрет массовых мероприятий более 1000 человек

Закрыть все школы и университеты

Ввести спецмеры в торговых центрах, ограничить их работу

Включить оповещение в транспорте о мерах по нераспространению вируса

Дезинфекция транспорта и торговых центров

Масочный режим всем работникам торговли и сервиса

Рекомендации всех компаниям - перевод на удаленную работу





— Промедление может привести к заражению населения, а также огромным финансовым потерям. Италия уже поплатилась за медлительность, — заключают авторы.



