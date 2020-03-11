Светлогорские военнослужащие МВД учатся разгонять демонстрации в поле





Примечательно, что около Гомеля создан специальный полигон для учений милиционеров из внутренних войск МВД. Тем не менее, светлогорское подразделение провело тренировку посреди поля, на которое вывезли навоз из сельских хозяйств.





Основной задачей подразделений внутренних войск МВД является оказание помощи районным отделам милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах.



