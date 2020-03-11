"Белавиа" отменяет две трети рейсов в Израиль

Как сообщается на сайте авиакомпании, в ее расписании временно останутся полеты только по воскресеньям, передает "Еврорадио".





Как сообщалось ранее, в Израиле с 12 по 31 марта введено ограничения на въезд иностранцев, не имеющих гражданства Израиля или израильского вида на жительство.





Под исключение из этих правил попадают:





иностранные граждане, имеющие специальные разрешения Министерства по миграции или Министерства здравоохранения Израиля;





пассажиры-иностранцы, которые будут находиться в Израиле более 14 дней и могут подтвердить возможность пройти домашний карантин в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Израиля и дать адрес и номер телефона лица в Израиле, которое подтвердит размещение в домашнем карантине.





"Белавиа" обещает полный возврат денег по билетам на рейсы Минск — Тель-Авив — Минск с вылетом с 12 по 31 марта 2020 года включительно. Второй вариант — одноразовый перенос полета до 31 мая 2020 г. без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.





Как сообщало Еврорадио, накануне МИД Беларуси не рекомендовал гражданам нашей страны посещать Италию и Израиль в связи с мерами, которые там принимают для борьбы с коронавирусом.