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В мире остался только один белый жираф. В Кении убили двух предпоследних

На северо-востоке Кении обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида – самец, сообщили представители заповедника Ишакбини Хирола сообщает Настоящее время.


“Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных”, – заявил глава заказника Мохаммед Ахмедноор.

Служба охраны дикой природы Кении расследует гибель жирафов. По предварительной информации, животных убили браконьеры.

Белые – не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизмом), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.

Фотографии белой самки попали в Сеть в 2017 году. Два года назад у нее появилось потомство – два детеныша, один из которых остался жив. Он также обитает в заповеднике.


Ишакбини Хирола – единственный заповедник в мире, где обитали белые жирафы, сообщала Служба охраны дикой природы Кении летом прошлого года.

Кенийские ученые надеялись, что с разрастанием семьи белых жирафов появится их новый вид. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.
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