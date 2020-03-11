



“Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных”, – заявил глава заказника Мохаммед Ахмедноор.





Служба охраны дикой природы Кении расследует гибель жирафов. По предварительной информации, животных убили браконьеры.





Белые – не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизмом), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.





Фотографии белой самки попали в Сеть в 2017 году. Два года назад у нее появилось потомство – два детеныша, один из которых остался жив. Он также обитает в заповеднике.









Ишакбини Хирола – единственный заповедник в мире, где обитали белые жирафы, сообщала Служба охраны дикой природы Кении летом прошлого года.





Кенийские ученые надеялись, что с разрастанием семьи белых жирафов появится их новый вид. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.