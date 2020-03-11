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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает The New York Times.

Вайнштейн прибыл в здание суда в инвалидном кресле. Адвокаты продюсера просили смягчить срок заключения до пяти лет в связи с возрастом и состоянием здоровья Вайнштейна. Обвинение требовало максимального наказания — 29 лет заключения.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке единогласно признал продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям из пяти. Речь идет о делах сотрудницы реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн.

В 2017 году более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальном насилии. Среди них — актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.
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