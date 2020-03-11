В Купаловском внезапно отменили громкую премьеру

"Спектакль сложный, без слов, очень много декораций, очень много технического оснащения", – объяснили в пресс-службе театра.





Сергей Землянский. "Премьеры не будет. Декорации не сделали. Перенос на конец сезона, потому что мы улетаем в Корею", – подтвердил Sputnik и российский режиссер-постановщик спектакля





Не успели поставить декорации?

"Перенос премьеры произошел из-за несоответствия качества и переноса сроков поставки части декораций. Только по этой причине", ­– заявили в пресс-службе театра.





При этом назвать подрядчика, столь непрофессионально исполнившего свои обязательства, там отказались.





Между тем источник Sputnik из театральных кругов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что причина "срыва премьеры" может являться не чисто технической.





"Белорусская фирма, выигравшая тендер на изготовление декораций, попыталась скрыться, вместе с предоплатой. Все остальное у театра было готово, и в эту премьеру действительно было вложено много и сил, и средств – затраты на репетиции и прочее", – рассказал источник.





Он объяснил, что, к сожалению, по условиям государственных закупок, от риска нарваться на недобросовестных исполнителей не застрахован никто.





"Театр, как и любой субъект, объявивший тендер, должен выбрать претендента, предложившего наиболее выгодные условия. Видимо, эта фирма предложила самый дешевый вариант, а театр не стал проверять ее репутацию и историю, то, в каких проектах она участвовала", – предположил собеседник Sputnik.





В самом театре информацию о каком-либо мошенничестве опровергают.





"Ни о каком мошенничестве речь не идет!" – заявили в пресс-службе и заверили, что декорации уже дорабатываются.





Предоставить какую-либо информацию о фирме, которая делает декорации, и объяснить, почему выбор для такого значимого проекта пал именно на данного исполнителя, в театре затруднились, пообещав предоставить комментарии позднее.









Билеты нужно сдать

Билеты на все показы премьерного спектакля на март были проданы давно, в пресс-службе сообщили, что они уже недействительны – их нужно сдать в театральную кассу.





En souvenire de Шагал – свободная интерпретация жизни великого Шагала от рождения до смерти.





В спектакле получили необычное пластическое отражение знаковые моменты и места для Марка и Беллы – родной Витебск и шумный Париж. Для того, чтобы проникнуться духом маэстро, труппа проводила встречи с потомками Шагала и ездила в Витебск.





В ролях бессловесного спектакля были задействованы Екатерина Алейникова, Светлана Аникей, Павел Остроух, Марта Голубева, Андрей Градобоев, Татьяна Денисова, Геннадий Овсянников, Михаил Зуй, Роман Подоляко, Евгения Кульбачная и другие.