Коронавирус: хватит ли у Беларуси запаса прочности?

Андрей Поротников. Последнее время создается впечатление, что новым эпицентром заболевания становится именно Иран. Причем там творится что-то весьма странное, пишет руководитель проекта BelarusSecurityBlog





Сначала в иранском руководстве отрицали сам факт наличия заболевания в стране. Потом признали. Но заявили, что серьезной угрозы нет, ситуация под контролем. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так.





На текущий момент известно о 23 заболевших китайским вирусом депутатах иранского парламента. Недуг поразил и ряд чиновников высокого уровня в иранском правительстве. Включая первого вице-президента страны.





А теперь, внимание, вопрос: если эпидемия уже поразила высшее руководство государства, то что творится на нижних этажах иранского общества? Явно ничего хорошего.





Во всяком случае, иранские власти заявили об освобождении из тюрем более 50 тысяч заключенных с целью избежать угрозы их заражения коронавирусом. Гуманизм — не самая заметная черта иранского режима. Судя по всему, освобождение заключенных — меньшее из двух зол. Второе зло — распространение коронавируса.





В иранской ситуации есть один очень тревожный момент: данные о заболевших, выздоровевших и умерших от инфекции, которые официальный Тегеран предоставляет, по пропорциям не соответствуют показателям из других стран.





Возникает вопрос: либо иранские власти сознательно искажают информацию, либо сами не владеют ею, утратив контроль над ситуацией. Между тем Иран — большая и относительно развитая страна с достаточно высоким уровнем науки, которая имеет обширные связи со своими соседями.





Но, судя по новостям из Ирака, Афганистана и Пакистана, там лишь единичные случаи заболевания. Единичные, скорее всего, в силу ограниченных возможностей тамошней медицины, не способной организовать масштабный мониторинг ситуации по заболеванию.





Индия находится как раз между двумя центрами эпидемии коронавируса: Китаем и Ираном. Была информация лишь о единичных случаях заражения.





И вот внезапно в 26-миллионном Дели на месячные каникулы отправляются школьники и студенты. А индийское правительство вводит ограничения на экспорт фармацевтической продукции под предлогом необходимости обеспечения внутренних потребностей в связи с эпидемией. Которой вроде пока в Индии и нет…









В Беларуси про это мало известно, но Индия — фармацевтическая фабрика глобального масштаба. Страна производит как лекарства, так и активные химические вещества для них. Производство последних, мягко говоря, вредное. Поэтому в силу, скажем политкорректно, гибкости своих экологических норм Индия превратилась в одного из ведущих в мире поставщиков химической продукции для ведущих фармацевтических компаний Запада. Второй поставщик, кстати, Китай.





Беларусь также находится в списке потребителей индийской и китайской продукции для фармакологии.





Пока неясно, как ограничения индийского правительства скажутся на обеспеченности лекарствами потребителей в глобальном масштабе. Но сама по себе ситуация тревожна и может стать прецедентом, когда страны массово начнут вводить ограничения на экспорт медицинской продукции.





Россия и Германия уже ввели запрет на вывоз медицинских масок, перчаток и защитных костюмов.





Более того, выясняется, что глобальная сверхдержава США к коронавирусу оказалась, мягко говоря, не готова: в случае начала эпидемии Штаты обеспечены масками на 1% от потребностей; лекарств тоже не хватает.





Если такая ситуация с готовностью в США, то возникает вопрос, насколько обеспечены необходимыми препаратами наши медики? Нет, не исходя из ситуации на текущий момент. А на худший вариант.





По оценке руководства британской службы здравоохранения, в худшем случае коронавирус поразит до 80% населения. Понятно, что не одномоментно, но на пике 20% трудоспособного населения страны будет инфицировано.





Было бы любопытно знать запас прочности нашей системы здравоохранения исходя из имеющихся ресурсов и с учетом того, что в какой-то момент могут возникнуть проблемы с импортом необходимой медицинской продукции.









Ну, а пока нас успокаивают тем, что «Беллегпром» будет шить по полмиллиона масок в день. Которые, в данном случае, малополезны…



