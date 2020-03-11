Дожить до пенсии…

Такую неожиданную цифру на традиционной встрече с журналистами озвучил экономист исследовательского центра ИПМ (института предпринимательства и менеджмента) Глеб Шиманович.





Цифра грустная. Наверное, на самом верху власти тоже знают о подобных настроениях. Иначе чем объяснить анонсированное на самом высоком уровне желание после президентских выборов реформировать пенсионную систему Беларуси. Промедление здесь, действительно, подобно чему-то очень печальному.





Другие цифры не менее тревожные. По данным того же исследования (осуществлялось совместно с Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром (BEROC) 90,9% респондентов говорят о том, что существующая ныне пенсия не способна обеспечить им безбедную старость. 51,2% опрошенных прямо обвиняют государство «в неэффективном распределении денег».





Есть смысл также обратить внимание на тот факт, что исследование проводилось в сентябре—октябре минувшего года, когда у значительной части населения еще были иллюзии насчет хороших "интеграционных" перспектив.









44% опрошенных считают, что «экономическое состояние страны не позволяет платить большие пенсии». Ввиду возрастных особенностей 54,4% респондентов не думают про «приход пенсии» вообще. Возможно, думают, что проблемы надо решать по мере их поступления.





75% опрошенных считают необратимым постоянное повышение пенсионного возраста. То есть к моменту их выхода на пенсию этот возраст может достичь таких отметок, которые сегодня трудно даже представить…