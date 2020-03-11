Матерая рецидивистка баба Зина продержалась на свободе... 3 дня

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД Андрей Пятрович, изобличить воровку помогли установленные в храме камеры видеонаблюдения. На записи опытные сыщики сразу узнали давно знакомую им пенсионерку Зинаиду, которая до этого гастролировала по всей стране и промышляла кражами исключительно в церквях, пока, наконец, не попалась в руки правосудия.





Интересно, что прошло всего три дня, как она вышла на свободу из мест заключения.





Биографию пенсионерки уже украшают более десятка судимостей за имущественные преступления. Наверняка и в этот раз она отправится отбывать наказание за высокий забор.







