Минобразования: карантин в учебных заведениях не планируется

Об этом сообщили Office Life в пресс-центре Министерства образования Беларуси.

Напомним, о закрытии школ и отмене массовых мероприятий сообщалось в Украине. В Молдове, например, также отменили занятия во всех учебных заведениях. Польша решила закрыть все школы, музеи и кинотеатры.





Как сообщалось ранее, в Беларуси уже выявлено 12 случаев заражения этим вирусом.