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Минобразования: карантин в учебных заведениях не планируется

В стране пока не планируется массово закрывать на карантин школы и другие учебные заведения.

Об этом сообщили Office Life в пресс-центре Министерства образования Беларуси.
 
Напомним, о закрытии школ и отмене массовых мероприятий сообщалось в Украине. В Молдове, например, также отменили занятия во всех учебных заведениях. Польша решила закрыть все школы, музеи и кинотеатры.

Как сообщалось ранее, в Беларуси уже выявлено 12 случаев заражения этим вирусом.
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