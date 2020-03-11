Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля





вирус привёз в Беларусь из Португалии 20-летний гомельский спортсмен Алексей З. По информации Еврорадио





“Врачи ничего не говорят — закрыли в боксе на карантин”, — говорит парень.





На прошлой неделе Алексей З. в составе сборной Беларуси выступал на этапе Кубка мира по акробатике в португальском городе Майя. Команда вернулась на родину ещё 9 марта.





По прилёте в минский аэропорт Алексей сдал анализ и, поскольку чувствовал себя хорошо, поехал в Гомель поездом. Тем же поездом возвращались ещё 10 спортсменов из команды.





Парня и членов его семьи поместили в карантин в гомельскую больницу 10 марта — после того, как анализ дал положительный результат.









Ещё один белорусский участник соревнований, Артур Б., рассказал Еврорадио, что на карантин поместили всю сборную по акробатике, вернувшуюся из Португалии, — 21 или 22 человека.





Руководитель национальной сборной по акробатике Анна Дудковская отказалась комментировать ситуацию: “За всеми комментариями обращайтесь в Министерство спорта”.





Кстати, из Португалии наши спортсмены привезли не только коронавирус, но и три медали: два серебра и бронзу. Медаль за третье место как раз-таки завоевал Алексей З. Поздравляем и желаем скорейшего выздоровления!





В Португалии на данный момент зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.









Сегодня также стало известно, что пациент с коронавирусом посещал медцентр «Лодэ» в Минске.





Пациент, у которого обнаружили коронавирус, в воскресенье 8 марта, примерно с 9 до 10 часов утра обследовался в столичном медицинском центре «Лодэ» на проспекте Независимости. Эту информацию радио Свабода подтвердили в Министерстве здравоохранения и в самом медцентре.









«Сейчас наш центр работает в штатном режиме, принимаем всех пациентов, которые приходят на обследование, на прием к врачам. Паники нет. Вся полная информация - в Министерстве здравоохранения, все сведения там. В соответствии с инструкцией мы сообщили об этом случае в Минздрав. Больше пока ничего сказать не могу», - рассказала пресс-секретарь Лодэ Ольга Черникова.





В среду утром всех врачей и посетителей, которые находились в медцентре в одно время с пациентом, у которого позже нашли коронавирус, повезли в Боровляны на карантин. Их немного, так как был выходной и праздничный день; людей определяли по времени приема и камерам видеонаблюдения. Эту информацию сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.









Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, на днях ситуацию с коронавирусом министр здравоохранения Владимир Караник обсудит с Лукашенко, а неплохо было бы обсудить уже прямо сейчас.



