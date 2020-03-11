Превентивные меры: в Киеве ни одного случая коронавируса, но закрывают детсады и школы
В Киеве с 12 марта будет временно ограничен образовательный процесс общего и высшего образования. Об этом заявил мэр украинской столицы на своей странице в Facebook.
По его словам, ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.
«В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других.
Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрыты будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — написал Виталий Кличко.
Кличко отметил, что в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.
«Мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — заявил он.
Источник: inforesist.org
12:39 11/03/2020
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