По его словам, ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.





«В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других.





Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрыты будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — написал Виталий Кличко.





Кличко отметил, что в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.





«Мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта», — заявил он.