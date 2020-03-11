Взрывом снесло половину головы. В Жлобинском районе местный житель нашел в поле мину и решил обработать её сваркой
Как стало известно «Сильным новостям», жуткая трагедия случилась сегодня днем в деревне Кирово.
Страшной находкой оказалась, предположительно, авиационная противопехотная бомба-мина СД-2. Без стабилизатора она напоминает обычную металлическую болванку. Трагические случаи, когда хозяйственные сельчане пыталась сделать из нее импровизированный молоток, не редкость. Мины взрывались при малейших механических воздействиях.
12:29 11/03/2020
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