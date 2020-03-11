Белорусы собирают подписи против закрытия секонд-хендов
Недавно концерн «Беллегпром» предлагает урегулировать работу магазинов секонд-хенд. Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявила глава концерна Татьяна Лугина.
Ранее концерн уже предлагал закрыть такие магазины. Сейчас же она выступает за то, чтобы «если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц».
Белорусы отреагировали на такое заявление составлением петиции. Она появилась на сайте «Удобный город», сообщает Телеграф.
Авторы обращения считают, что вынесение магазинов секонд-хенд за пределы города, «приведет к недобросовестной конкуренции и усилению монополизации на рынке одежды со стороны государства».
Авторы также призывают Министерство антимонопольного регулирования и торговли «не допустить реализацию данного предложения и проверить его на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства».
На данный момент под петицией подписались 123 человека.
11:29 11/03/2020
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