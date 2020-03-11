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Уже 11. Минздрав сообщил о новых случаях заражения коронавирусом

На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 11 пациентов

Уже 11. Минздрав сообщил о новых случаях заражения коронавирусом
фото носит иллюстративный характер
В рамках лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у беларуса, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19, сообщает пресс-служба Минздрава

Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. 

Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). 

Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 11 пациентов. Трое из них готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.


Минздрав просит возвращающихся в страну граждан обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. 

Ведомство также призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую помощь, обязательно сказав по телефону, какие страны вы посещали.
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