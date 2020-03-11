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Саудовская Аравия дала своим гражданам 72 часа, чтобы вернуться на родину

Правительство Королевства Саудовская Аравия (КСА) предоставило своим гражданам, которые находятся в странах, где отмечены случаи заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), три дня для возвращению на родину, сообщает англоязычное саудовское издание Arab News.



Министерство иностранных дел КСА 10 марта распространило обращённый к подданным монархии, пребывающим, в частности, в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне, призыв в течение предстоящих 72 часов вернуться в страну.

Саудовцам, находящимся в ОАЭ, рекомендуется воспользоваться аэропортом Дубая или наземным контрольно-пропускным пунктом «Аль-Батха» для возвращения в королевство.

Посольство КСА в Египте объявило о возобновлении приостановленных ранее рейсов между двумя странами 10 и 11 марта, чтобы позволить гражданам вернуться.

Из-за распространения коронавируса власти крупнейшей арабской монархии ранее приостановили работу школ и университетов по всей стране. Четыре новых случая, включая прибывших в королевство американцев, посетивших до этого Италию и Филиппины, увеличило количество диагностированных случаев Covid-19 на саудовской территории до 15 по данным на 9 марта. Помимо прекращения транспортного сообщения с Ираном — эпицентром распространения коронавируса в регионе — Эр-Рияд ввёл ограничения в отношении ещё девяти стран, включая ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Египет.
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