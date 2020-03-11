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Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Обоим провели трансплантацию костного мозга.



Врачи подтвердили, что второй в истории — “лондонский” — пациент с ВИЧ полностью излечился от вируса. Об этом сообщает Lancet.

Первым стал “берлинский” пациент, который выздоровел 13 лет назад. По данным издания, им обоим провели трансплантацию донорского костного мозга. Имя второго человека, победившего ВИЧ, не называется.

Впрочем, как сообщает The New York Times, тем самым вторым человеком стал 40-летний уроженец Венесуэлы, у которого обнаружили инфекцию в 2003 году. В 2012 году ему поставили диагноз “злокачественная лимфома” и сделали трансплантацию костного мозга. Благодаря ей мужчине удалось излечиться от ВИЧ.
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