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Однако проблема: уровень преступности отражается в политике

Рост преступности в 2019 году создаёт для беларуских властей не столько проблемы в сфере безопасности, сколько в сферах политики и пропаганды. Особенно с учетом стартовавшей президентской капании.

По данным МВД Беларуси в 2019 году рост преступности составил 5,4%. При этом в крупнейших административных единицах областного уровня (г. Минске и Гомельской области) преступность выросла более чем на 17%. Впервые за долгие годы криминогенная обстановка приобрела тенденцию к ухудшению: стоит напомнить, что за период с 2007 по 2018 год уровень регистрируемой МВД Беларуси преступности сократился более чем в 2 раза. Ожидаемо, что вопросы профилактики преступлений выдвинулись в число приоритетов правоохранительной системы страны, пишет Belarus in focus.

На оперативном совещании в прокуратуре Гродненской области заявлено о необходимости усилить работу по предупреждению преступлений (особенно – в молодежной среде) и борьбе с пьянством.  Прокурор Брестской области ориентирует подчиненные структуры усилить работу по предупреждению преступлений и правонарушений на местах. Генеральная прокуратура ориентирует местные органы власти и правопорядка на более тесное взаимодействие с целью предотвращения преступлений, а также усиление профилактики алкоголизма. 


Низкая относительно других постсоветских стран преступность, безопасность на улицах – своеобразная визитная карточка беларуского режима. Александр Лукашенко неоднократно приводил факт снижения уровня криминализации в Беларуси в качестве одного из подтверждений эффективности созданной им системы власти.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Таким образом, уровень преступности для беларуского режима – не просто показатель, характеризующий состояние общественной безопасности. Он также имеет идеологическое, пропагандистское и политическое значения для официального Минска. Особенно в ситуации предстоящих президентских выборов, к которым А. Лукашенко подходит с коротким списком достижений и все возрастающим перечнем проблем. В этой связи активизация работы на всех уровнях по профилактике преступлений закономерна. Однако, в случае, если переломить негативные явления не удастся, для беларуских властей возникнет соблазн, оправдываясь логикой политического момента, «скорректировать» криминальную статистику в выгодном для себя направлении.      
Андрей Поротников
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