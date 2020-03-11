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Байден стал лидером среди демократов в пяти из шести штатов

Экс-вице-президент США Джо Байден, который является кандидатом в президенты, стал лидером на праймериз Демократической партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, он победил в пяти из шести штатах.

Так в штате Айдахо у Байдена оказалось 42,6%, а у его главного конкурента сенатора Берни Сандерса было 32,8% на момент подсчета около шестой части бюллетеней.

Уточняется, что минимальное преимущество экс-вице-президент имеет в Вашингтоне, где разница с Сандерсом к моменту подсчета почти 70% бюллетеней составляет 0,2% голосов.

По данным телеканала, штат Северная Дакота остается единственным, в котором сенатор имеет преимущество. Из подсчета 9% бюллетеней голоса между Сандерсом и Байденом распределились по 39,7% и 26,2% соответственно, пишет gazeta.ru
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