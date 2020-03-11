Байден стал лидером среди демократов в пяти из шести штатов

Как отмечает телеканал, он победил в пяти из шести штатах.





Так в штате Айдахо у Байдена оказалось 42,6%, а у его главного конкурента сенатора Берни Сандерса было 32,8% на момент подсчета около шестой части бюллетеней.





Уточняется, что минимальное преимущество экс-вице-президент имеет в Вашингтоне, где разница с Сандерсом к моменту подсчета почти 70% бюллетеней составляет 0,2% голосов.



