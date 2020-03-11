Пенсионера МВД в Светлогорске поймали на браконьерстве и нашли у него склад оружия
Владельца арсенала будут судить по уголовной статье
У пенсионера МВД нашли целый арсенал. Фото: ranak.me
Недавно работники Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину, незаконно ловившего рыбу - сетями. А при осмотре двора сельчанина нашли множество боеприпасов как времен войны, так и винтовочные патроны 1980-х годов, пишет kp.by
Помимо этого у сельчанина обнаружены шесть стволов: два незарегистрированных ружья, винтовка Мосина, обрез винтовки Мосина, сигнальный пистолет. А еще и самопал, три гранаты, примерно триста патронов, взрыватели, огнепроводный шнур, сообщает ranak.me.
Оказалось, что владелец арсенала - 55-летний бывший милиционер. Когда у браконьера обнаружили патроны, предложили добровольно сдать оружие, но тот заверил, что у него ничего нет. А сейчас пенсионера МВД будут судить по уголовной статье и могут наказать лишением свободы на срок до семи лет.
08:10 11/03/2020
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