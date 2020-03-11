В колл-центре Сеула заражены 90 человек

Крупный очаг заражения коронавирусом выявлен в одном из сеульских колл-центров и членов их семей. Общее число инфицированных составило 90 человек. Об этом сообщил в среду, 11 марта, мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун.





Очаг инфекции в колл-центре стал крупнейшим в городе.









Центр принадлежит страховой компании и находится в районе Силлим-дон столичного округа Куро-гу. В общей сложности в высотном здании работают 550 человек. Их всех проверяют на коронавирус. Установлено, что два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба сотрудника не являются носителями вируса, отметил Пак Вон Сун.





Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее в среду выросло до 7755, количество летальных исходов в стране достигло 60. Из больниц выписаны 288 выздоровевших пациентов.







