Его сделали журналисты к приезду в столицу БССР президента США Ричарда Никсона. На видео можно увидеть Минск и Хатынь. Американцы зафиксировали основные объекты в столице советской Беларуси: дом правительства, привокзальную площадь, площади Победы и Якуба Коласа, строительство жилых домов. В кадр попало много минчан. Минск в 1974-м был очень зеленым городом, передает "Еврорадио"





Удивительно, но видео подписано "Minsk, Russia". На эту ошибку АР сразу обратили внимание комментаторы, которые предложили несколько вариантов правильного подписи: Minsk, BSSR (USSR) или Minsk, Belarus.