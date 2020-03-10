Об этом 10 марта заявили в Министерстве обороны Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters





6 марта в Висбадене Мика принял участие в конференции по стратегическим коммуникациям в рамках учений по развертыванию вооруженных сил США "Defender-Europe 20".





В понедельник американская армия заявила, что командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи вместе с несколькими сотрудниками, вероятно, заразился коронавирусом в ходе конференции.





Как сообщает пресс-служба американской армии в Европе, Каволи также был на конференции "Defender-Europe 20" в Висбадене 6 марта.





Американская армия в Европе отказалась подтвердить, что два офицера были на одной конференции.





Мика - генерал-командующий вооруженными силами Польши и является одним из главных командующих Центральной Европы. Спикер заявил, что его болезнь не вызвала никаких перебоев в армии.





10 марта в Польше обнаружили три новых случая коронавируса. Общее количество зафиксированных инфицированных составляет 20 человек.