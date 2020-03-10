"Более 52 тысячи подписей со всех регионов Беларуси, ставшие итогом данной инициативы, позволяют говорить об уникальном масштабе выражении воли народа в данном вопросе", - рассказал журналистам в понедельник руководитель фонда "Открытые сердца" Владислав Волохович.





Сбор подписей с обращением к президенту был инициирован благотворительным фондом "Открытые сердца" и поддержан Католической церковью Беларуси и БПЦ. В обращении к президенту те, кто его подписали, просят главу государства принять надведомственную национальную программу в поддержку традиционной семьи и выступить с законодательной инициативой о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних.





"Важно отметить, что в данной инициативе речь идет не только о запретительных мерах – принятии закона и соответствующих поправок в Уголовный кодекс. В обращениях также речь идет о необходимости принятии надведомственной национальной программы по сохранению традиционных ценностей, что является залогом для существовании белорусов как самобытной и суверенной нации", - объяснили организаторы акции.





Всего с осени 2019 года организаторами акции было собрано 52 тысячи 600 подписей, которые в ближайшее время будут переданы в администрацию президента страны, пообещали они.





"Мы не выступаем против кого-то: мы защищаем наших детей, обозначаем границы, за которые нельзя заходить", - отметил Волохович, слова которого приводит официальный портал Католической церкви в Беларуси.





Он обратил внимание на тот факт, что собранные подписи разделены на три части. "Это подписи просто неравнодушных людей, к которым мы подходили на улицах, и они высказывались за то, чтобы защитить детей от ЛГБТ-пропаганды". Другая часть подписей была собрана практикующими католиками и были собраны при костелах, третья часть – подписи православных верующих.





"То, что раньше невозможно было даже представить, сегодня кажется чем-то оригинальным, а возможно, даже привлекательным, особенно для молодежи. По итогам сбора подписей стало понятным, что белорусы в своем большинстве разделяют эту нашу инициативу", - рассказал Волохович.





"Мы не играемся в политику, а просто очерчиваем нашу позицию", - подчеркнул он.





Активно инициативу фонда поддержали в Белорусской православной и в Католической церквях Беларуси. Протоиерей Андрей Лемешонок высказал мнение, что нездоровые, патологические склонности появились в человеке в результате его грехопадения и ни в коем случае их нельзя считать нормой. Он рассказал, что имел опыт общения с некоторыми людьми с нетрадиционной ориентацией, которые смогли вернуться к нормальной жизни и создать нормальные семьи.





"Задача церкви – помочь людям не заблудиться и не зайти в тупик, где нет будущего", - отметил протоиерей.





Глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич также обратился к святому писанию и призвал защищать христианские ценности.





"Костел в Беларуси не придумал чего-то своего, не придумал этого Кондрусевич или кто-то другой. Это – закон Божий, и мы основываемся на нем. И это позиция как Католического костела, так и Православной церкви: мы защищаем христианские ценности", - отметил он.





Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Кондрусевич назвал своими "братьями и сестрами".





"Я должен к ним относиться с уважением, и я отношусь к ним так. Я никогда, и Католический Костел в Беларусь никогда не говорил, что надо кого-то преследовать: совершенно нет. Но есть проблема греха. Это то же самое, что, скажем, алкоголик или наркоман. В первую очередь, я смотрю на него как на человека, но не воспеваю пьянство или наркоманию. Так и тут: когда начинается грех, мы не можем с этим согласиться", - пояснил глава Римско-католической церкви в Беларуси.