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Подробности взрыва около Жлобина: рабочие делали кувалду из части боеприпаса

В дневные часы 10 марта в Жлобинском районе на территории одного из сельхозпредприятий произошел взрыв.

Как установили следователи, двое рабочих решили сделать кувалду из неизвестного предмета, который они нашли раньше. Работали в одном из цехов предприятия. Когда они использовали сварочный аппарат, произошел взрыв. 51-летний сварщик от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, передает "Еврорадио".

Предполагается, что неизвестный предмет, из которого пытались сделать кувалду, являлся фрагментом боеприпаса.
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