Архиепископ Кондрусевич призывает молиться о спасении от эпидемии коронавируса
Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.
Он призывает молиться об избавлении от эпидемии коронавируса — "просить милосердного Бога о... защите нашего народа от этой опасной заразной болезни" и за здоровье больных и врачей, сообщает catholic.by. Коронавирусная инфекция распространилась почти по всей планете. Число больных достигло 116 тысяч человек, более трех тысяч человек умерло. В Беларуси коронавирус обнаружили у 9 человек, троих из них уже вылечили.
Архиепископ призвал людей "сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм".
19:27 10/03/2020
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