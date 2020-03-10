Когда местные жители увидели, что мусор не вывозят, а засыпают землей, то забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными — земля содержала элементы токсичных веществ.





По словам, заместителя председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Яромчика, завезенный грунт загрязнен нефтепродуктами. И есть уже договоренность о том, что все эти отходы будут убраны.





— Ситуацию так мы не оставим, склон мы вычистим, насколько нам это позволят погодные условия и рельеф местности. И в дальнейшем я предложу гражданам самим смотреть за своими склонами. Общественная сохранность должна быть, — сказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Алексей Шарай.





Местные жители теперь ждут, когда чиновники сдержат слово. Для того, чтобы пригнать технику, должна быть подходящая погода.





А для того, чтобы свалка больше не образовывалась, местным жителям бесплатно выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.

