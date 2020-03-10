Напомним, 10 января Могилевский областной суд вынес смертные приговоры в отношении двух братьев – 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых.





В петиции Анна Костева пишет, что понимает, что ее братья совершили непоправимый проступок, но просит президента проявить милосердие к ним и сохранить жизнь, поскольку у президента есть на это власть и право.





«Пощадите моих братьев, не лишайте их жизни, дайте им единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном, а мне возможность хотя бы изредка видеться с ними, с живыми», - обращается Анна Костева к президенту.





Представители общественности и правозащитники присоединяются к петиции и просят совершить акт гуманизма и заменить вынесенные смертные приговоры на длительные сроки лишения свободы или пожизненное заключение.









«Мы, представители Правозащитного центра « Весна », безусловно присоединяемся к петиции в поддержку просьбы Анны о помиловании приговоренных к смерти двух ее братьев - Ильи и Станислава Костевых.





Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны, ко всем, кто считает жизнь человека высшей ценностью, кто выступает против убийства человека, в том числе от имени государства, присоединиться к поддержке этой петиции.





Подписав ее мы продемонстрируем, что далеко не все в Беларуси готовы рукоплескать очередному вынесенному смертному приговору.





Мы не просим о прощении, ведь простить совершенное братьями убийство нельзя, но о пощаде. Давайте вместе попробуем спасти хотя бы эти, еще совсем молодые человеческие жизни».











